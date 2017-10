​​​​​​​Chapa 1 apresenta propostas aos trabalhadores em educação e pede renovação com responsabilidade

A candidata a presidente do Sintero pela chapa 1, Lionilda Simão, a Professora Léo, de Cacoal, visitou escolas e fez reuniões com os trabalhadores em educação em praticamente todo o Estado, durante o período em que apresentou propostas para uma renovação sindical com responsabilidade.

Por onde andou e conversou com Professores, Técnicos Educacionais e outros profissionais da educação, a Professora Léo encontrou apoio da categoria para implantar um novo ritmo de trabalho visando intensificar a luta contra a retirada de direitos e por novas conquistas.

“Optamos por uma renovação ampla na diretoria para que novas lideranças tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, consideramos que a renovação no Sintero precisa ser feita com responsabilidade para garantir que muitas lutas não sejam interrompidas, como a luta pela transposição, o pagamento de precatórios estaduais e federais, as ações judiciais e a luta por melhorias salariais”, disse a Professora Léo.A primeira grande mudança apresentada pela chapa 1 é a renovação de mais de 70% dos cargos da direção estadual, que é composta pela Diretoria Executiva, Diretorias Regionais e Conselho Fiscal.

“Não temos ligação política com nenhum grupo ou partido, não somos patrocinados por nenhum político. O nosso único compromisso é com os trabalhadores em educação”.

Os integrantes da chapa 1 ouviram os trabalhadores em educação para elaborar suas propostas e identificaram que a categoria precisa de melhorias na assistência e na busca de soluções para os problemas locais.

Por isso, uma das principais propostas é a descentralização do setor jurídico visando proporcionar atendimento direto nas Regionais.

Outra proposta da chapa 1 é a implantação do “Sintero itinerante” em que toda a estrutura de atendimento do sindicato seja levada aos municípios.

“Precisamos, ainda, reforçar a luta por melhorias salariais, pela reformulação do Plano de Carreira estadual (Lei 680/2012) e dos planos de carreira municipais. Buscar valorização aos aposentados, ampliar a assistência aos servidores que aguardam a transposição e dar apoio aos filiados na tramitação de processos administrativos nos órgãos governamentais. Essas são apenas algumas. Temos muitas propostas que são simples, mas é disso que os servidores precisam”, disse a candidata.

Segundo a Professora Léo, as propostas que estão sendo levadas e bem recebidas pela categoria nas escolas, representam o eixo principal do trabalho da gestão. “Não são propostas fechadas, porque consideramos necessário e justo fazer uma administração sindical sempre em sintonia com os anseios da categoria. Tem trabalho que hoje é necessário e urgente, mas no próximo semestre as necessidades poderão ser outras. E para ter essa sintonia estaremos sempre ao lado dos trabalhadores em educação”, afirmou.

Nesta véspera de eleições a Professora Léo e uma comitiva da chapa 1 cumprem agenda de visitas e reuniões em municípios da Regional Cone Sul e na Regional Café, enquanto outros integrantes da chapa 1 cumprem o mesmo tipo de agenda em outras Regionais.

“Faço um pedido a todos os trabalhadores e às trabalhadoras em educação filiados ao Sintero, para que nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, vote na chapa 1, pois assim estarão garantindo uma renovação da luta sindical com responsabilidade e sem riscos de interromper a luta”, finalizou.