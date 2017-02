Mulher e filho de secretário adjunto da Saude são sequestrados

Já na madrugada desta sexta-feira (24), depois de uma verdadeira operação feita pelos órgãos de segurança pública da capital, foi possível localizar as vítimas abandonadas no KM 5 da estrada da penal, na comunidade conhecida como Terra Santa.

A polícia caça estes homens, identificados como os autores do sequestro desta sexta-feira na capital

Porto Velho, Rondônia – Pelos menos três bandidos armados renderam e sequestraram a esposa e dois filhos do secretário adjunto de saúde, Luiz Eduardo Maiorquin, durante a noite de quinta-feira (23), na imediações da Avenida Imigrantes com Lauro Sodré, no bairro Costa e Silva, região norte de Porto Velho.

As vítimas estavam ocupando uma caminhonete modelo SW4 de cor prata quando foram abordadas pelos criminosos. As vítimas transferidas para uma outra camionete S10 prata que saiu com a família. Um dos criminosos ficou no SW4 e fugiu em outra direção.

Familiares da vítimas ficaram preocupados porque ela havia saído por volta das 19 horas para comprar janta e já eram quase 22 horas e nada de noticias. Também estranharam o fato de os celulares estarem desligados.

A própria família começou a fazer buscas e acionou a PM, informando sobre o desaparecimento. Um família que estava em uma camionete Hilux viu quando o carro da vítima passou e observou quando um suspeito desceu e retornou para o veículo. sendo que a testemunha ainda tentou fechá-lo, mas o suspeito conseguiu fugir e pegou o tajeto sentido BR- 319, sempre em alta velocidade.

Mas todo o tempo ele foi seguido . Quando chegou na curva da cabeceira da ponte, ele perdeu o controle do veículo e bateu na grande de proteção, caiu de uma altura de 10 metros e só parou dentro de um matagal, mesmo assim conseguiu sair do carro e fugiu do cerco policial , feito logo em seguida.

Já na madrugada desta sexta-feira (24), depois de uma verdadeira operação feita pelos órgãos de segurança pública da capital, foi possível localizar as vítimas abandonadas no KM 5 da estrada da penal, na comunidade conhecida como Terra Santa, após os presídios da capital.

O local onde as vítimas foram abandonadas é o mesmo onde recentemente criminosos deixaram outra vítima de sequestro relâmpago. Na ocasião, uma acadêmica teve sua caminhonete modelo Hillux roubada. A polícia acredita que pode se tratar da mesma quadrilha . Por meio de fotos, a mulher do médico reconheceu os três homens como sendo autores do crime. A polícia já está na caçada dos bandidos , que são conhecidos de várias guarnições. Eles moram no bairro Costa e Silva e são considerados muito perigosos.

Tudorondonia