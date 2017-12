Luiz Cláudio preside comissão de agricultura em defesa do setor produtivo

O deputado federal Luiz Cláudio (PR-RO), participou na Comissão de Agricultura, de uma audiência pública, tratando da avaliação de políticas para planejamento das safras do país, com a participação do diretor substituto do MAPA, Silvio Farnese, Superintendente do agronegócio, Aroldo Antônio e Júlio Perruso, coordenador do IBGE.

Luiz Cláudio é o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública que visa discutir as políticas voltadas para o setor produtivo e cobrar maiores providências para o crescimento das cadeias produtivas.

O parlamentar sempre priorizou durante seu mandato, as questões na área rural e produção.

Publicidade

Cláudio, em sua fala reclamou da falta de recursos para o investimento no setor. Disse ainda que deveria ter um intercâmbio maior entre o MEC e o MAPA, para capacitar os técnicos agrícolas de Rondônia, aplicando maior tecnologia na área rural.

Pediu ao ministro Blairo Maggi que ampliasse os cursos técnicos na área rural.

Luiz Cláudio comemorou ainda a liberação de 40 milhões de reais para a Conab, objetivando a aquisição de leite dos produtores, garantindo assim, uma redução na queda do preço do leite e promovendo elevar o mercado.