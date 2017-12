61% de aumento no GEAP? – Os servidores públicos com plano de saúde Geap estão apavorados, segundo denúncias.

Os atuários da Geap, em conjunto com a Agência Nacional de Saúde (ANS), estão preparando um presente de Natal sinistro: aumentar o valor do plano em 61%.

“Terrível a situação dos servidores, sem aumento salarial, sem aumento do vale alimentação, mas com aumento do plano de saúde. O servidor de nível médio, com mais de 50 anos, por exemplo, vai pagar R$ 1.700 por mês”, destaca o funcionário público.

Após a veiculação da matéria acima, pelo Correio Braziliense, o GEAP emitiu nota oficial, conforme texto abaixo:

A operadora de atende a maioria dos servidores públicos federais nega a versão de que está sendo articulado entre a empresa e a ANS um reajuste de 61%, para 2018.

Veja a nota:

“A Geap Autogestão em Saúde nega, com veemência, que tenha decidido sobre a previsão do percentual de reajuste do custeio de seus planos, para 2018.

A Operadora informa, ainda, que as decisões sobre reajuste de valores são tomadas com base em uma série de fatores, entre eles:

Aumento do Rol de procedimentos a serem cobertos, por determinação da ANS;

Inflação médica, que é bem superior ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

Projeção de despesa e receita para o ano de 2018.

A Geap reforça seu compromisso com os milhares de beneficiários presentes em todo o País e afirma que não tomará nenhuma decisão que possa prejudicá-los.”

Publicado por Correio Braziliense