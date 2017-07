7º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público tem edital lançado.

O prêmio contempla categorias de web-jornalismo, jornal impresso e telejornalismo, com temas relacionados ao Ministério Público e Rondônia.

O Ministério Público do Estado de Rondônia publicou nesta terça-feira, dia 18 de julho, no Diário Oficial da Justiça, o edital 09/2017- PGJ, que traz o regulamento do 7º Prêmio de Jornalismo. As inscrições poderão ser realizadas no período de 1º a 30 outubro de 2017. Na próxima semana, será lançada a página do 7º Prêmio MPRO de Jornalismo no portal da Instituição ( www.mpro.mp.br ), onde os jornalistas poderão acessar o regulamento e as fichas para inscrição.

Este ano, será concedido ao vencedor do Grande Prêmio MPRO de Jornalismo, trabalho com a maior nota entre todas as categorias, um prêmio de R$ 12 mil, além de troféu e certificado. A premiação por categoria será de R$ 4 mil, além de troféu e certificado.

O 7º Prêmio MPRO de Jornalismo premiará matérias jornalísticas nas categorias Jornalismo Impresso, Jornalismo On-line e Telejornalismo, cujas pautas estejam relacionadas ao tema “O Ministério Público do Estado de Rondônia a Serviço da Sociedade”, centradas em suas diversas áreas de atuação: infância, meio ambiente, combate às organizações criminosas, educação, entre outras.

Podem concorrer ao prêmio as matérias publicadas ou veiculadas em jornais, revistas, sites noticiosos, rádios e TVs no período de 1º de novembro de 2016 até o último dia da inscrição (30 de outubro de 2017). Cada profissional poderá inscrever no máximo três trabalhos. Para cada trabalho deverá ser preenchida uma ficha de inscrição.

O Prêmio MPRO de Jornalismo teve sua primeira edição em 2011 e ao longo dos anos tem havido um aumento no número de trabalhos inscritos. A cerimônia de premiação dos vencedores deverá ocorrer na data provável do dia 20 de novembro de 2017, no auditório do edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Via Assessoria