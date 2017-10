A cara nova na disputa ao Governo de Rondônia virá da Rede Sustentabilidade

Professor, advogado, jovem, novato na cena política e com uma robusta trajetória na proteção dos Direitos Humanos e na defesa das crianças e adolescentes. Esse é perfil do pré-candidato do Rede Sustentabilidade ao governo de Rondônia.

Até que o nome de Vinicius Valentin Raduan Miguel seja confirmado na convenção partidária, há cautela na exposição dos projetos que tornarão o debate eleitoral de 2018 mais interessante.

Os caciques da política rondoniense irão debater com um jovem que é especialista em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Mestre em Direitos Humanos e Política Internacional pela Universidade de Glasgow. Teve experiência no magistério como professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), da Faculdade Católica de Rondônia e, atualmente, é professor da Universidade Federal de Rondônia.

Na Universidade, passou por vários cargos e mandatos, tendo sido Chefe de Departamento de Ciências Sociais, coordenador de pós-graduação, integrante do Conselho Superior Acadêmico e da Comissão Permanente de Pessoal Docente, todos cargos eletivos.

Atualmente, encontra-se em estágio de conclusão de Doutorado em Ciência Política.

Vinícius é figura conhecida mais fora, do que dentro do estado. Se destacou em vários debates nacionais sobre segurança pública e Direitos Humanos, como Representante da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED) no Conselho Nacional de Direitos Humanos e também no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Coorganizou vários livros, sobre Relações Internacionais e também Direitos Fundamentais.

Sua candidatura nasce da forma mais autêntica, por apelo do meio acadêmico e dos vários movimentos sociais em que milita.

“Minha vida foi dedicada ao estudo e ao ativismo social. Sempre tive em mente que a transformação política depende muitos dos que não têm mandato e por isso, fiz minha parte. Chegou a hora de ir além, contribuir para mudar esse estado de coisas que todos reclamam. Se a educação sempre foi apontada como elemento transformador fundamental, me sinto pronto para encarar esse desafio”, disse Vinícius.

Sobre a perspectiva de competir com políticos experientes, endinheirados e com azeitados currais eleitores, o pré-candidato disse que “a próxima eleição será determinante para o futuro do país, porque a sociedade quer uma nova forma de fazer política. O foco é fazer uma boa campanha e me dedicar à meta de expor ideias realmente novas, possíveis e transformadoras. Por isso recebi o convite da Rede Sustentabilidade e agradeço a oportunidade.”

Vinicius se filiou em agosto desse ano ao partido que é presidido por Neidinha Suruí também à frente da Kanindé, Associação de Defesa Etnoambiental.

Autor / Fonte: Luciana Oliveira – Blogdaluciana