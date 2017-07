Aberta exposição de fotografias na biblioteca

Amantes da fotografia, fotógrafos profissionais e amadores, além de apreciadores de temáticas ambientais, críticos sociais e paisagem, têm até dia 21 de julho para contemplar belos registros através da exposição “Olhares em foco”, no hall da biblioteca pública municipal Francisco Meirelles.

A mostra é uma iniciativa da biblioteca em parceria com o Foto Clube de Porto Velho e tem a proposta tanto de divulgar o registro fotográfico de amadores e profissionais, além de abrir espaço para novas exposições do gênero.

Participam do evento os fotógrafos Anderson Rodrigues, Célio Leandro, Frank Busatto, Isabele Lima, Marcos Santuri, Mallu Pereira, Pâmela Urie, Ronaldo Nina, Rosângela Descry, Saulo de Sousa, Samir Medeiros e Semirian Amoêdo.

“Olhares em foco” reúne, desde segunda-feira (10), de duas a no máximo quatro fotografias de cada autor. As imagens retratam elementos como ambiente, mostrando o olhar humano e natural”, detalha o diretor da Francisco Meirelles, Célio Leandro, um dos participantes do evento.

Entre os belos e instigantes elementos capturados pela lente dos fotógrafos estão remanescentes de quilombolas, aves, pássaros e insetos, anfíbios, comunidades residentes às margens da linha de ferro Madeira Mamoré, maquinário da histórica ferrovia nu artístico dentre outros.

CONCURSO

A exposição serve como estímulo aos estudantes de ensino fundamental e médio que pretendem participar do concurso “A cidade que eu quero ter”, com registros de natureza, história e humano. O certame foi organizado para estimular a curiosidade e a compreensão dos concorrentes sobre o que há de bonito na cidade de Porto Velho. As inscrições vão até 20 de agosto.

O concurso tem o patrocínio, informa Célio Leandro, de prefeitura de Porto Velho, Semed (Secretaria Municipal de Educação), Instituto Federal de Educação, colégio Classe A e Fotoclube de Porto Velho.

Fonte: Comdecom