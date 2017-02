Abertas inscrições para a 1ª Feira Regional de Artesanato de Rondônia; evento acontece em março, em Ji-Paraná

Seguem até o próximo dia 12 as inscrições para a 1ª Feira Regional de Artesanato de Rondônia, que acontecerá de 3 a 5 de março, na Praça da Bíblia, em Ji-Paraná. O objetivo do edital é selecionar os artesãos de todo o estado para amostragem dos trabalhos desenvolvidos.

Para a feira em Ji-Paraná foram disponibilizadas 60 vagas, das quais 50% são para artesãos locais e as demais para profissionais dos demais 51 municípios do estado. Caso seja selecionado, o artesão deve ter idade igual ou superior a 17 anos. Se menor de 16 anos, deve apresentar documento de autorização pelo responsável ou documento que comprove emancipação. Além do mais, deve estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e com a Carteira dentro do prazo de validade.

Os artesãos interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviar pelo artesanatoPAB@gmail.com cópia da carteira de artesão, fotos das peças artesanais em diferentes ângulos e comprovante de residência. Caso seja microempreendedor individual (MEI), enviar os documentos e certificado da condição de MEI.

Os documentos devem ser enviados até as 23h59 do dia 12 com o assunto 1ª Feira Regional de Artesanato de Ji- Paraná, com nome completo do artesão.

Os critérios de análise são a referência à cultura popular, criatividade, linguagem própria, tradição, expressão contemporânea, inovação, consciência ambiental e produto associado à cultural local. Artesão que apresentar produção com 50% dos critérios de análise será desclassificado. Caso não atinja o número de inscritos, fica a critério da Coordenadoria de Artesanato selecionar outros artesãos.