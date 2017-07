Abertas inscrições para o I Encontro da Amizade do SINDSEF de 16 a 19 de agosto em Porto Velho

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF/RO informa que o I Encontro da Amizade do SINDSEF, acontecerá de 16 a 19 de agosto em Porto Velho. As inscrições das delegações municipais devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 01 de agosto.

Clique para baixar ficha de inscrição das delegações municipais.

Tradicional evento que teve sua primeira edição em 1986 e antes reunia apenas servidores da Ex-Sucam, nessa edição passa ser realizado sob a organização do SINDSEF/RO, sendo assim, denominado I Encontro da Amizade do SINDSEF, estando aberta a participação de todos os servidores federais da base do sindicato.

Baixe na integra o projeto do I Encontro da Amizade do SINDSEF

De acordo com o presidente do SINDSEF/RO, Abson Praxedes, o Encontro da Amizade tem entre os objetos, promover, através da prática de esportes, a inter-relação social, funcional, emocional e cultural entre as diversas categorias de servidores públicos federais do Estado de Rondônia. Propiciando momentos de confraternização sócio esportiva, cultural e fraternidade entre os participantes.

Das competições, os participantes poderão disputar as modalidades: Futebol Society; Voleibol; Dominó; Dama; Truco; Canastra; Sinuca; Natação e ainda na programação cultural a realização do Festival ‘Nossos Talentos’.

Clique para conferir o quadro das modalidades e pontuações.

Abson destaca ainda que o SINDSEF/RO está empenhado nos preparativos para a realização do evento que também vai celebrar a reinauguração da Sede Campestre em Porto Velho. O local está sendo preparado para receber participantes de todos os municípios, com adaptações e melhorias no local.

Hospedagem e alimentação dos participantes

A hospedagem se dará em forma de camping, devendo os participantes trazer seus equipamentos, onde haverá área reservada para essa finalidade.

A alimentação (café, almoço e jantar) e bebidas serão servidas no local do evento, com preços modestos.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Dia 16/08 – Quarta-feira

– às 17 horas – Congresso Técnico;

– às 20 horas – Baile.

Dia 17/08 – Quinta-feira

– às 19h30min – Solenidade de Abertura;

Dias 17 e 18 (Quinta e Sexta-feira)

– a partir das 20h – Festival de Música/Nossos Talentos e Baile.

PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

Dias 17 e 18/08 (Quinta e Sexta-feira)

– a partir das 08h às 10h e das 16h às 18h – Futebol Suíço;

– a partir das10h30min às 15h30min – Jogos de mesa;

Dia 19/08 (Sábado)

– a partir das 8h – Final do Futebol Suíço;

– às 11h – Solenidade de encerramento com entrega de premiações;

– às 12 h – Almoço de encerramento.

AS INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas com a comissão organizadora do evento:

– Porto Velho: Egildomar Fernandes (69-99972-4934);

Erenaldo da Cunha (69 – 99278-7069);

E-mail: ro.sindsef@bol.com.br.

– Pimenta Bueno: Garrincha (69-98426-5871);

– Ariquemes: Domingos Grasioli (69- 99210-4566 e 98428-8090).

Autor / Fonte: Assessoria SINDSEF