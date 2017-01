Aberto prazo para inscrição de chapas para eleição do Sindsef

Inicia nesta segunda-feira (9) e segue até 17 de janeiro de 2017, o período para inscrição das chapas para concorrer a eleição para Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Coordenações Municipais do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, para o triênio 2017/2020. Podem concorrer aos cargos, os servidores com filiação superior a 180 dias antes da eleição, que será realizada no dia 23 de fevereiro.

O requerimento de solicitação de registro de chapas deve ser entregue à Comissão Eleição, instalada na Sede Administrativa do sindicato, em Porto Velho, em horário comercial.

Para registro, as chapas devem apresentar ficha de qualificação dos candidatos, relação de nomes e cargos de cada integrante da chapa, ficha de qualificação dos candidatos, certidão negativa criminal da Justiça Federal e Declaração de débitos com o Sindsef.

Mais esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Eleitoral através do telefone 69 321-0400, ramal 409.

Todas as informações sobre o pleito, incluindo o edital de convocação, regimento eleitoral e a ficha de inscrição, com os formulários de cada documentação necessária também podem ser consultadas na página especificamente criada para as eleições.

Clique para acessar a página.