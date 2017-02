Abson Praxedes e professor Mário Jorge convocam filiados do Sindsef para votar na Chapa 1

Os servidores públicos federais filiados ao Sindsef em Rondônia escolhem nessa quinta-feira (23) a nova gestão para o período de 2017-2020.

Integrantes da Chapa 1, que tem Abson Praxedes como presidente e vice o professor Mário Jorge, visitaram veículos de comunicação nesta quarta-feira.

De acordo com Praxedes, serão escolhidos presidente e vice junto com diretoria executiva e ainda conselho fiscal e coordenações municipais. “O filiado vai votar em três composições. E é importante que o servidor filiado compareça, porque além de legitimar, estimula os colaboradores a continuarem trabalhando na defesa dos filiados”, diz o candidato.

A votação começa a partir das 8 horas na sede do sindicato, coordenações e também haverá uma urna itinerante passando por todas as repartições para que o trabalhador federal possa votar.

Funcionário público desde 1978, Abson Praxedes foi indicado a concorrer à presidência por conta da experiência que acumulou ao longo dos seis anos na diretoria do Sindsef e também Condsef em Brasília. “Então a gente convoca todos os filiados na ativa, aposentados e pensionistas a comparecem para votar na chapa 01 para diretoria executiva, conselho fiscal e também nas coordenações regionais”, pede o candidato.

Continuar defendendo os intransigentemente os direitos dos filiados; intensificar o processo de participação e formação do movimento sindical dos delegados da Base dos órgãos e dos municípios sem coordenação municipal; aprimorar o apoio com alojamento em Porto Velho e nos municípios estratégicos das coordenações municipais, em especial aqueles que são polos de saúde; instituir o sistema de avaliação dos atendimentos aos filiados; aprimorar a acessibilidade e atualização de informações jurídicas e sindicais nos meios de comunicação do Sindsef (site e facebook) e nos veículos de imprensa em geral; promover convênios com associações de lazer e entretenimento para os filiados de coordenações municipais e otimizar a utilização da sede social e campestre em Porto Velho; aprimorar qualificação permanente dos funcionários da entidade; realizar, periodicamente, encontros setoriais com todas as categorias; promover educação e orientação financeira aos filiados , objetivando evitar transtornos diversos no dia a dia e dependência de empréstimos consignados; promover orientação e planejamento previdenciário aos filiados objetivando qualidade de vida; ampliar os prédios coordenações municipais de Vilhena e Ariquemes; construção da sede em Nova Mamoré e de novas sedes nos municípios de Cacoal e Jaru; desenvolver projetos educacionais, culturais e esportivos para filiados e seus dependentes em todo o estado; regulamentar a filiação dos sócios contribuintes, conforme previsão estatuária; promover filiação e defesa dos servidores transpostos do Estado para a União.