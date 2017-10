Acidente em viaduto entre caminhonete e moto deixa duas vítimas fatais

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 22, na parte superior do viaduto da Avenida Transcontinental, no 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com a Polícia, dois irmãos estavam em uma caminhonete S-10, de placas QRA-8228, sentido 1º Distrito, quando, ao passar pela subida do viaduto, colidiram violentamente com uma motocicleta que estava seguindo pela contramão, rumo a Avenida Aracaju.

Com o forte impacto, a passageira, identificada como Nayane da Silva Kaepp, de 26 anos, esposa do piloto, foi lançada para fora do viaduto, caindo no meio da rotatória. Ela sofreu fraturas múltiplas e morreu no local. O motorista Cosmo da Silva Gomes, 39 anos, também acabou falecendo no momento da batida.