Acidentes nas rodovias federais de Rondônia deixam 17 pessoas feridas e uma morta

Foram 16 ocorrências registradas que resultaram, também, em uma morte, ocorrida na manhã de sábado, quando o motorista de uma carreta carregada com combustível colidiu contra um caminhão desgovernado que transportava soja. Com o choque, houve uma explosão na altura do quilômetro 596 da BR-364, após Itapuã do Oeste, no sentido Ariquemes.

Ainda de acordo com a PRF, 2.805 veículos e 3.553 pessoas foram fiscalizados, sendo que 1.218 realizaram teste etílico (bafômetro), resultando em 24 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool, com cinco presos. Outros 159 veículos registraram velocidade acima da permitida para o local e 866 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

A PRF continua ainda a Operação Rodovida Cidades com o objetivo de combater ilícitos no trânsito como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez na direção e ainda crimes como tráfico de drogas e armas.

Rondoniagora