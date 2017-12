Aconteceu na terça-feira, o Seminário Maria Aparecida – Políticas Inovadoras para Educação

Professores, gestores nos municípios e demais profissionais da educação de Rondônia estiveram reunidos na última terça-feira (5), em Porto Velho, participando do Seminário Maria Aparecida da Silva Rodrigues – Políticas Inovadoras para Educação, promovido pelo Sindicato dos Servidores Federais (Sindsef), em parceria com o Governo do Estado. O evento foi realizado no auditório do Sintero.

O objetivo do seminário foi apresentar aos educadores a experiência de Sobral, município do Ceará, que saiu de um IDEB nos anos iniciais de 4,9 em 2007, quando o índice foi criado, para 8,8 em 2015, ultrapassando a meta estabelecida para o Brasil, de nota 6. Além de outras inovações que contribuíram para qualidade na educação em outros estados.

A experiência de Sobral será abordada pela vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, na palestra Metodologia de Alfabetização.

Antes, o ex-governador do Acre Binho Marques irá falar sobre a experiência de reordenamento escolar na rede pública municipal e estadual.

Houve ainda palestras de Diego Ramiro, superintendente da Miura Investimentos, que abordará educação financeira e a participação do diretor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Ricardo Bocalon.

O seminário tem patrocínio do consórcio Santo Antônio, e além do governo do Estado são apoiadores o Sintero, a Assembleia Legislativa e a Associação Rondoniense de Municípios (Arom).

Para o seminário foram convidados profissionais da educação de todos os municípios. Do evento irão participar o secretário de Estado da Educação Valdo Alves, prefeitos, gerentes e coordenadores regionais de Ensino.

Homenagem professora Maria Aparecida

Professora e militante sindicalista, Maria Aparecida dedicou sua vida a lutar pelos direitos dos trabalhadores em educação no Estado de Rondônia. Uma verdadeira guerreira e intransigente na defesa dos interesses dos educadores.

Fundadora da Associação de Professores de Pimenta Bueno, da Associação Rondoniense de Professores – ARP/RO, Sintero e Sindsef/RO, tem seu nome marcado na história sindical como grande guerreira e uma trajetória de muitas vitórias e conquistas, também a frente da direção nacional da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais- Condsef e SINASEFE.

Cida como era conhecida no meio sindical, tem seu nome imortalizado na conquista da tão esperada Isonomia que beneficiou todos os professores e técnicos de Rondônia e dos outros ex Territórios de Roraima e Amapá e garantiu o direito dos servidores federais em educação, a ter a incorporação da GEAD no contracheque.

Em Brasília, tornou-se uma personalidade respeitada por todos os parlamentares e técnicos no Congresso Nacional, que reconheciam sua dedicação e esforço pelas várias horas que a professora passava percorrendo os gabinetes e Ministérios, em busca de soluções para as reivindicações da categoria.

Sempre combatente e incansável, Maria Aparecida nunca mediu esforços para ajudar as entidades sindicais e seus filiados por melhorias salariais e qualidade de trabalho.

É por essas histórias de muitas lutas e conquistas, que este seminário acontece em memória da professora Maria Aparecida da Silva Rodrigues – grande guerreira pelos direitos dos trabalhadores em educação.