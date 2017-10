Acre e Rondônia pedem apoio de Temer para enfrentar narcotráfico

Brasília, DF – Na manhã desta terça-feira o presidente Michel Temer recebeu os governadores do Acre, Tião Viana (PT), e de Rondônia, Confúcio Aires Moura (PMDB). Os chefes de Estado pediram soluções emergenciais para combater a entrada de drogas, armas e munições nas fronteiras da Amazônia. Os representantes também defenderam a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública e do Conselho Nacional de Segurança Pública, órgão focado em idealizar ações emergenciais de combate ao narcotráfico.

Questionado sobre os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, Tião explicou que o programa anunciado pelo governo no início deste ano não tem interface com os estados.

— Hoje, a nossa polícia estadual prende mais que a polícia da União e elas não falam a mesma linguagem, não têm inteligência integrada, não têm ações planejadas. De nada adianta uma política nacional que esteja dissociada da realidade — avaliou o governador do Acre.

No próximo dia 27, será realizado em Rio Branco, no Acre, um encontro entre os governadores do Brasil, sete governadores do Peru, seis da Colômbia, cinco do Equador e três da Bolívia para criar uma agenda com medidas que buscam garantir a melhoria da segurança pública nos Estados e municípios que fazem fronteira com a Amazônia.

— As fronteiras estão completamente abertas, porque não temos a presença de uma força-tarefa — acrescentou Tião Viana.

De acordo com os representantes do Acre e de Rondônia, também confirmaram presença o presidente Michel Temer; os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE); da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia; e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Autor / Fonte: O Globo