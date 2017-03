Adolescente de 13 anos é agredida pelos pais após confessar que perdeu a virgindade

Um homem identificado como J.C.F., de 38 anos, foi preso na madrugada deste sábado (11) após espancar a própria filha, uma adolescente de 13 anos, por ela ter contado que perdeu a virgindade. As agressões aconteceram em uma residência no Bairro Teixeirão, na Zona Leste de Porto Velho. A mãe da vítima também foi presa por ter trancado a filha dentro do quarto para o pai agredi-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente informou aos policiais que foi agredida pelos seus pais com socos no rosto, no braço e no pescoço após informá-los que teria perdido a virgindade com seu namorado, um jovem de 19 anos. Com raiva, a mãe da adolescente a trancou dentro de um dos quartos da casa, enquanto seu pai lhe espancava.

Os policiais questionaram os genitores sobre as agressões e eles confessaram que agrediram a filha porque teriam permitido o namoro somente na supervisão deles e em sua residência. No entanto, na noite de sexta-feira, ao chegarem de uma reunião da igreja, não encontraram a adolescente em casa e foram informados que ela estaria na casa do namorado.

Após a vítima retornar para a casa, a mãe percebeu que adolescente estava nervosa e que teria pegado uma toalha para esconder as manchas de sangue. A adolescente foi questionada, negou que estivesse acontecido algo, mas minutos depois acabou confessando que teria mantido relação sexual com o jovem.

Após confirmar as agressões, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho. A adolescente foi encaminha para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com lesões no dorso, pescoço, face e braço. O namorado também foi levado para a Central.