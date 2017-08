Adolescente é assassinado a tiros no Orgulho do Madeira

Victor Caleb Aporinã Pereira, de apenas 16 anos, foi executado no início da noite desta segunda-feira (31) no bloco 16 da quadra 599 do Residencial Orgulho do Madeira, na Rua Osvaldo Ribeiro, Bairro Socialista, Zona Leste da Capital.

De acordo com informações de testemunhas a vítima estava na rua quando foi abordado por dois homens que estavam ocupando uma motocicleta escura. O carona efetuou vários disparos na direção de Victor, que tentou correr, porém, foi atingido e caiu na porta do condomínio que morava com a mãe.

A PM foi solicitada para apurar a denúncia e ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Para polícia o crime pode estar relacionado com acerto de contas.

rondoniagora