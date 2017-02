Adolescente mata irmão com cerca de 20 facadas

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado na noite de terça-feira, no Bairro Mutirão em Ariquemes e o principal suspeito é o irmão dele, um adolescente de 17 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição e uma unidade do Samu foram acionadas para atender uma para atender ocorrência de pessoa ferida a faca.

No local, foi encontrado o jovem Rafael Nunes de Oliveira, esfaqueado e caído no chão. Os atendentes do Samu constataram que ele estava sem vida e encontraram pelo menos 20 perfurações de faca em seu corpo.

Testemunhas relataram aos policiais que o crime teria sido cometido pelo irmão da vítima, pois em outras brigas, já teria ameaçado matá-lo. A PM fez buscas, mas ninguém foi preso.