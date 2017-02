Adolescente sofre tentativa de estupro ao sair de boate em Ariquemes

Vítima entrou em luta corporal com o suspeito, mas acabou sendo rendida.

Homem percebeu que havia várias pessoas próximas ao local e fugiu.

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de uma tentativa de estupro no último sábado (25), após sair de uma boate localizada no Km 516 da BR-364, em Ariquemes (RO), na região do Vale do Jamari. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito abordou a vítima e os dois entraram em luta corporal, mas devido a força, o homem conseguiu render a jovem.

Conforme o boletim de ocorrência, depois de ser rendida, o suspeito ameaçou a vítima e a obrigou que subisse na motocicleta que ele conduzia. Posteriormente, o homem se deslocou até uma área afastada, parou o veículo, disse que iria estuprar a adolescente e rasgou a camiseta dela.

Mas devido à claridade e o tráfego de pessoas próximo ao local, o suspeito se intimidou e fugiu da localidade com a motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, onde a mãe da adolescente a acompanhou durante o registro da ocorrência.

Fonte: Rede Amazônica