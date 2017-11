AIDS: A luta contra epidemia continua

A Cruz Vermelha lança campanha estadual para tratar sobre o tema. Passados 30 anos da descoberta da doença grandes avanços foram alcançados, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da doença. O Brasil se tornou referência mundial na luta contra AIDS , tendo oferta ampla e gratuita das medicações pela rede do sistema único de saúde e o incentivo à testagem deram ao país um panorama favorável no cenário global mas ainda há contextos a serem trabalhados.

Segundo Itallo Janses, coordenador da campanha as ações serão tocadas em várias frentes: Treinamento para profissionais de saúde, ações diretas em grupos de risco, campanhas educativas e de orientação para testagem e detecção do vírus HIV, reuniões colaborativas com autoridades sanitárias, parceria com gestores de saúde e palestra para acadêmicos das áreas de saúde. Com essa estratégia ampla de ação, vislumbramos poder atingir positivamente o maior número de pessoas com informações. Segundo Itallo, o projeto percorrerá vários municípios do estado de Rondônia, a equipe da Cruz Vermelha ofertará palestras, treinamentos e realizará ações na comunidade. Nós da Cruz Vermelha temos ciência da importância do tema, desenvolver um projeto com tal envergadura é uma responsabilidade elevada que necessitará de vários atores da sociedade para lograrmos êxito; Imprensa, voluntários, agentes de saúde, líderes comunitários e representantes sociais, também serão alvos da nossa investida para conseguirmos maximizar o poder da campanha e atingir o maior número de pessoas. Temos uma meta ambiciosa, queremos levar informações e orientações ao maior número de pessoas possível, orientar quanto ao tratamento e lutar contra discriminação.