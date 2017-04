Ainda falta mais de 42 mil eleitores comparecerem ao recadastramento biométrico em Cacoal

Faltando poucas semanas para o fim do prazo do recadastramento biométrico do município de Cacoal, a Justiça Eleitoral verifica que mais de 42 mil eleitores ainda não compareceram à Central de Atendimento da Biometria, na sede da CEMADERON (Av. Belo Horizonte, nº 3632 – Jardim Clodoaldo).

A partir desta semana, considerando o pouco comparecimento de cidadãos no chamamento por bairros, a Justiça Eleitoral passou a convocar os eleitores de todo o município de Cacoal ao mesmo tempo, tanto da zona urbana quanto da rural, para realizarem a atualização cadastral com dados biométricos.

Mesmo os eleitores de bairros que já foram chamados, assim como os moradores da zona rural do município, os quais ainda não realizaram a regularização cadastral, poderão comparecer à Central de Atendimento da Biometria na CEMADERON, visto que o prazo do recadastramento está terminando no mês de maio.

O atendimento é bem rápido nos guichês individuais de coleta de dados, das digitais e de fotografia. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia alerta os eleitores, para sua própria comodidade, a comparecerem o quanto antes, evitando filas na última semana.

CANCELAMENTO DO TÍTULO ELEITORAL

O comparecimento é obrigatório para todos os eleitores da zona urbana e rural. O eleitor que não atender a convocação terá seu TÍTULO ELEITORAL CANCELADO, ficando impedido de fazer matrícula em universidades públicas, tomar posse em cargos públicos, tirar passaporte e obter qualquer documento ou participar de programas sociais que exijam apresentação de certidão de quitação da Justiça Eleitoral.

Seção de Comunicação Social do TRE-RO