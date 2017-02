Anderson do Singeperon denuncia corregedor e secretário da Sejus por improbidade administrativa

Segundo o parlamentar, folha de ponto foi assinada pelo corregedor, enquanto servidora passeava nos EUA.

Uma grave denúncia de suposta improbidade administrativa envolvendo o corregedor geral do Sistema Penitenciário de Rondônia, Elias Resende de Oliveira, e o secretário de Estado de Justiça, Marcos Rocha, foi feita pelo deputado estadual Anderson do Singeperon (PV) nesta quarta-feira (22/02), na tribuna da Assembleia Legislativa.

De posse do que ele classificou como provas documentais, o parlamentar revelou que uma servidora nomeada em 31 de outubro de 2016 no cargo comissionado para presidir Comissão Disciplinar na Corregedoria da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) teve a folha de ponto assinada como se tivesse trabalhado no período de 22 de novembro a 6 de dezembro de 2016, dias em que estava viajando a passeio nos Estados Unidos (EUA). As folhas de ponto dos referidos meses carregam a assinatura e carimbo do corregedor e são de conhecimento do secretário, segundo Anderson.

“Se o secretário diz que está havendo um afrouxamento na segurança, então do lado dele, dentro da Sejus está havendo um afrouxamento. Essa dita servidora foi nomeada e menos de um mês depois estava lá tirando fotos nos EUA. Afrouxamento é ele que está cometendo porque ele tem conhecimento disso e não tomou providências. Isso é improbidade e ele está sendo conivente com a improbidade”, refutou Anderson Pereira.

Anderson disse ainda que para ser corregedor é preciso ter moral. “Como é que um corregedor que vai investigar, que vai punir os ditos corruptos que eles falam, tem moral pra isso? Não tem moral para investigar e punir ninguém. Corregedor tem que ter moral e esse não tem”, acentuou o deputado.

Por fim, Anderson confirmou que irá encaminhar a denúncia e toda a documentação para o governador Confúcio Moura, Casa Civil, Ministério Público e demais órgãos competentes.

Autoria e fonte da notícia: Assessoria/ALE