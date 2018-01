Ano exige unidade da classe trabalhadora

Condsef/Fenadsef promove reflexão sobre importância de resistir e reagir ao cenário de crise Trabalhadores do setor público e privado, do campo e da cidade terão que se unir caso queiram superar os desafios e obstáculos impostos nesse ano que começa e será marcado por eleições gerais. Desde 2013 uma série de acontecimentos políticos e econômicos conduziu o Brasil e os brasileiros a uma das piores crises, inclusive institucional, da nossa história. Aliado aos problemas conjunturais já complexos, a comunicação é outro fenômeno que precisa ser inserido nesse contexto. Especialistas que se dedicam ao tema apontam que hoje no Brasil mais de 12 milhões de pessoas se envolvem na produção ou no compartilhamento de conteúdos falsos pelas redes sociais (veja aqui). Isso prejudica e dificulta o processo de unidade da classe trabalhadora. É urgente resistir e reagir a esse cenário. A Condsef/Fenadsef convoca para a importância dessa reflexão que deve vir acompanhada de um forte trabalho nas bases. Precisamos fazer frente a este processo que promove a desinformação e contribui em muito para a desunião e a não reação da maioria que tem visto seus direitos sendo atacados e destruídos. Sem esse esforço coletivo não será possível fazer frente ao grande número de desafios que certamente vamos enfrentar em 2018. Organizar a classe trabalhadora e aprimorar nosso diálogo com a sociedade deve ser um exercício permanente para esse ano. Publicidade Estamos trabalhando no aprimoramento de uma de nossas principais ferramentas de comunicação que é nosso site. Traremos em breve um espaço com mais conteúdo visual, vídeos e também informativo com conteúdos podem e devem ser muito compartilhados por todos. Contamos com a compreensão de quem nos acompanha, caso haja necessidade de manter o site sem atualizações durante alguns dias desse mês. O objetivo é trabalhar o novo espaço que vai receber os conteúdos que produzimos e compartilhamos. Condsef