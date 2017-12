Apenado do regime semiaberto tenta fugir algemado após ser flagrado vendendo droga

Porto Velho, Rondônia – O apenado do regime semiaberto Jorge Marcelo J. D. R. (21) foi preso na noite deste sábado (23) após ser flagrado vendendo maconha na frente de sua residência ,localizada na rua da Pinha, bairro Nova Esperança, região Norte de Porto Velho.

Segundo relatos dos policias militares do “Patamo” da Companhia de Operações Especiais (COE), eles estavam em patrulhamento pela região quando avistaram o rapaz em atitude suspeita. Logo reconheceram o elemento por já ter sido preso . Feita a abordagem, durante revista foi localizada em suas vestes uma porção de maconha. A polícia também encontrou dinheiro trocado.

O suspeito foi algemado mas, mesmo assim, saiu correndo. Os policiais seguiram atrás, capturando-o.

No interior da casa do suspeito foi localizada uma pasta com documentos roubada de uma mulher na última quarta-feira (20), nas proximidades do Porto Velho shopping. Jorge recebeu voz de prisão.