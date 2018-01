Apenado que trabalhava no DER é executado a tiros na capital

Porto Velho, Rondônia – Um apenado monitorado por tornozoeleira eletrônica da Sejus, identificado como Hélio José Scheeren, 46 anos, foi executado com vários tiros na noite desta sexta-feira (05) na rua Antônio Lacerda, próximo da Avenida Tiradentes, bairro Setor Industrial, em Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava em um bar nas proximidades quando foi abordada por dois homens numa motocicleta Honda Bros, de cor escura. O carona pulou da moto e, com uma pistola calibre ponto 40, efetuou vários tiros na direção da vítima, que tentou correr, porém foi atingida e caiu mais a frente. O criminoso se aproximou e acabou de executar o apenado.

A Polícia Militar foi acionada. Uma equipe do Samu tambéme steve no local e confirmou a morte. A área foi isolada e a perícia foi acionada, junto com o rabecão, para fazer os trabalhos de praxe. Durante a perícia foram localizadas várias cápsulas de calibre ponto 40 e pelo menos seis perfurações no corpo da vítima, principalmente na região da cabeça.

A vítima estava respondendo pelo crime de tráfico de drogas e atualmente prestava serviço no DER ( Departamento de Estrada de Rodagem) e era monitorada por tornozoeleira eletrônica da Sejus.

Segundo sua namorada, ele teria ido comprar umas latas de cervejas.

Após a finalização da perícia, o corpo de Hélio foi removido para o IML para exames mais detalhados.

