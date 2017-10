Aplicativo MPRO Sociedade começa a funcionar no Sistema IOS

O aplicativo MPRO em Sociedade, ferramenta do Ministério Público do Estado de Rondônia para agilizar e facilitar o atendimento do cidadão, pode ser acessado pode ser acesso por smartphones e tablets que possuem o sistema Android e agora também pelo IOS da Apple.

O aplicativo foi idealizado pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão (Coplan) e desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia de Informação (DTI). Agora, a instalação do aplicativo pode ser feita pela Google Play, no link https://play.google/store/apps/details/id=br.mp.mpro.mprosociedade , e no IOS pelo i-Tunes. ou inserindo no seu sistema de pesquisa o nome “MPRO Sociedade”.

A partir daí, os cidadãos terão acessos a diversos serviços e informações a exemplo da localização de todas as unidades do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e no interior; e-mails institucionais; telefones de atendimento e de plantão de todas as Promotorias de Justiça.

Os cidadãos também poderão fazer suas denúncias por meio do aplicativo, bem como fazer sugestões, elogios e reclamações. A nova ferramenta também vai reunir todas as páginas oficiais do MP-RO nas mídias sociais: Facebook, Youtube, Instagram e Twitter.