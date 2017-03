Após ‘Carne Fraca’ – Em Rondônia, escala do abate de boi está suspensa, diz governador

O governador Confúcio Moura, do PMDB, quebrou o silêncio e resolveu falar abertamente sobre a ‘Operação Carne Fraga’, deflagrada pela Polícia Federal e que rendeu inúmeras suspeitas sobre a produção brasileira.

Em seu blog particular, informou que, embora a operação não tenha envolvido nenhuma indústria no Estado, a escala do abate bovino está suspensa.

Confira o artigo na íntegra:

Toda ação corresponde a uma reação, neste caso, a lei de Newton não se aplicou. A reação será muito maior. Já é muito maior. Já passou dos limites do que foi pensado e do que não foi pensado. Foi além, já pegou muito, pequeno, médio e grande produtor na curva. Muito suado produtor de frango, suíno e boi. A reação ainda não veio por completa, a fumaça ainda está parada sobre o país inteiro. A operação da Polícia Federal puniu muita gente, sem precisar de audiência, de delação, de sentença escrita. Até em Rondônia, onde não teve nenhuma indústria envolvida, a escala de abate de boi está suspensa. E o preço da arroba do boi está numa corda bamba. Os punidos serão muitos, que não são corruptos, não são bandidos, não são farsantes e nem delinquentes. Mas, simplesmente produtores de proteína para o Brasil e o mundo. Pois é.Pois é. Pois é.

Aqui, em Rondônia tenho feito tudo isto, na esfera administrativa. De vez em quando exonero alguém do serviço público, exijo laudos ambientais, sem alarde, somente o natural bate-boca. Depois tudo volta à normalidade. Dá para se acertar o alvo com o míssil sem derrubar as escolas, hospitais e igrejas.