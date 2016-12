Após denúncia anônima, quarteto é preso por tráfico de drogas na BR-364

Quatro pessoas foram presas na noite de terça-feira (27) suspeitas de tráfico de drogas. O quarteto formado por duas mulheres, de 21 e 38 anos, e dois homens, de 25 e 57 anos, foi flagrado na BR-364 transportando entorpecentes entre Porto Velho e Jacy-Paraná. Além dos suspeitos, também havia uma criança de dois anos no carro.

Conforme boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) com informações de que um veículo de cor preta seguia para Jacy-Paraná com diversas pessoas no carro, supostamente levando drogas. Também foi repassado aos policiais que a motorista já teria feito isso antes, usando os passageiros como mula para transporte de entorpecentes.

Localizado o veículo, os policiais deram ordem de parada, que só foi obedecida alguns minutos depois. Durante revista pessoal, foram encontrados com a condutora do veículo, K.L.C., de 21 anos, quatro tabletes de maconha e um saco de cocaína. Quando questionada sobre os entorpecentes, a mulher afirmou estar apenas levando as drogas para Jacy-Paraná, pois residia no distrito e, assim como a outra suspeita, era dona de um bar e agenciava garotas de programa.

A outra mulher, S.A.F., de 38 anos, confirmou a história, mas nada declarou sobre as drogas. Porém, através de denúncias feitas pelo Ciop, a polícia foi informada de que a suspeita também tinha o costume de usar algumas pessoas como mulas e fazer a viagem entre Porto Velho e Jacy-Paraná transportando drogas.

Ao serem questionadas sobre a criança de dois anos que se encontrava no veículo, S.A.F. afirmou que este seria seu neto, que estava sob sua responsabilidade. Diante do ocorrido, os quatro suspeitos foram encaminhados a Central de Polícia e o menor foi deixado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

