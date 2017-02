Após roubo e grande perseguição, PM recupera camionete e prende casal na Capital

Os criminosos guardavam duas motocicletas roubadas na garagem de casa. Segundo a mulher, os veículos seriam trocados por drogas na Bolívia.

Um casal foi preso na tarde deste sábado após o roubo de uma camionete em Porto Velho. Houve grande perseguição e os acusados confessaram que levariam o veículo para a Bolívia.

A Hilux foi roubada na Avenida José Vieira Caula, nas proximidades da Avenida Mamoré, Bairro Igarapé, Zona Leste de Porto Velho. De acordo com informações da PM o proprietário da estava em um restaurante e ao sair foi abordado por dois criminosos que estavam armados. Eles renderam a vítima e o obrigaram a entregar o celular a bolsa e as chaves do veículo, além do documento.

Após o crime os marginais fugiram em alta velocidade, mas toda a ação foi observada por um policial de folga, que fez o acompanhamento inicial e acionou a PM. Os suspeitos foram localizados na Avenida Jatuarana, Bairro Lagoa, e após avistarem os policiais empreenderam fuga batendo em alguns veículos que estavam estacionados. Eles só pararam quando atingiram o muro de uma residência, já na Rua Matrinchã com Rua da Beira, na mesma região e continuaram a fuga a pé.

Douglas Leite da Silva, 23 anos, foi preso escondido em um quintal. O outro criminoso conseguiu fugir do cerco. Com Douglas os policiais encontraram um rádio HT na frequência da PM. Em diligência os policiais foram até a casa de suspeito onde foram encontradas duas motocicletas roubadas e várias ferramentas.

A namorada de Douglas foi detida e confessou que os veículos seriam levados para Bolívia e trocados por drogas. A camionete foi encomendada por bolivianos.