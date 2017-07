Aposentados e pensionistas retirados da folha da União vão receber pelo Iperon em julho

Os servidores aposentados e os pensionistas que foram retirados da folha do governo federal por força de uma liminar vão voltar a receber pelo Iperon a partir do pagamento de julho.

O anúncio foi feito pela diretoria do Iperon ao presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da Silva, e ao secretário de Assuntos Jurídicos, Nereu Klosinski.

Além de retornar esses servidores para a folha de pagamento, o Iperon também anunciou que neste mês de julho vai pagar as folhas de junho e de julho de uma só vez.

Ao reinserir os servidores na folha de pagamento, o Iperon cumpre uma determinação da Juíza Grace Anny de Souza Monteiro, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Esses servidores estão na ação movida pelo Sintero contra a União para garantir a transposição a todos os beneficiados pela Emenda Constitucional nº 60.

Há pouco mais de um ano eles foram transpostos por decisão judicial e incluídos na folha de pagamento do governo federal por força de uma liminar. Recentemente o governo federal obteve uma outra liminar para que eles fossem retirados da folha federal.

Para que eles não ficassem sem salário até a decisão final da transposição, o Sintero entrou com um pedido na Justiça para que eles retornassem à folha do Iperon.

Fonte: Sintero