Aprovada criação do Fórum de Entidades dos Trabalhadores de Rondônia

Diversas entidades organizadas aprovaram a criação do Fórum de Entidades dos Trabalhadores de Rondônia – FETRARON – “Rondônia em defesa dos direitos sociais – Nenhum direito a menos”, em reunião realizada na tarde de segunda-feira (27), em Porto Velho.

Na oportunidade ficou estabelecida a criação de um grupo de trabalho para confecção do regimento próprio, constituído pelas entidades SINDSEF, PÚBLICA, SINDIJUFE, ASPOMETRON e UBM. O regimento será apreciado na próxima reunião do Fórum a ser realizada no dia 06 de abril, no auditório do SINDUR.

O Fórum foi criado por iniciativa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF, porém não será subordinado a entidade alguma, e sim coordenado pelo conjunto de todas que o compõe. Ficando aberta a participação de outras entidades e movimentos sociais.

O objetivo do Fórum é atuar como observador do cenário político, mobilizar as lideranças para que sejam multiplicadores junto às suas bases e ao mesmo tempo, servir de apoio logístico para as ações necessárias de enfrentamento as medidas do Governo Federal que visam à retirada de direitos trabalhistas e sociais, a exemplo das Reformas da Previdência, Trabalhista e outras.

Assinam a aprovação da construção do Fórum as entidades:

CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

SINDUR (Sindicato dos Urbanitários de Rondônia)

ASPOMETRON (Associação dos Policiais e Bombeiros Militares)

SEEB (Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia)

ASIBAMA (Associação dos Servidores do Ibama)

SINTEC (Sindicato dos Técnicos Tributários de Rondônia)

SINSEPER (Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia)

SINPAF (Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário)

SINDLER (Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo)

SINDIJUFE (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Rondônia e Acre)

UBM (União Brasileira de Mulheres)

SINDSEF (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia)

Também participaram do primeiro encontro as entidades:

UNIÃO DOS ESTUDANTES ESTADUAIS

VEE/RO

5º BEC

CUT/RO

BPA

ASPOMETRON

IFRO

SINDIJUFE/FENAJUFE

SINDLER

SEEB/FETEC-CN

FRENTE BRASIL POPULAR

SINDUR

SINSDET

VIA CAMPESINA/MAB

MAB

LEVANTE POPULAR

SINTERO

SEATER/EMATER