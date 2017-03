ARRASTÃO – Quadrilha fortemente armada é presa próximo ao Shopping

A quadrilha composta por Erivelton R.S (31), Josias M.J (26), Diego A.A.A (25) e Iago F.S (21), foi presa no final da noite de quarta-feira (29), após tentar assaltar uma funcionária do Porto Velho Shopping, em frente ao Parque da Cidade, localizado na Avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Os criminosos estavam fortemente armados com pistola e revólveres.

Uma guarnição do NI (Núcleo de Inteligência), do 5° BPM fazia campana na região devido ao alto índice de criminalidade e avistou os suspeitos atacando a mulher, que conseguiu correr. Na ocasião foi solicitado ajuda de outras guarnições e os suspeitos interceptados. Durante revista foi encontrado dentro de um veículo modelo Pálio, dois revólveres calibre 38, uma pistola ponto 40 e várias munições.

Os policiais descobriram que Iago e Erivelton são apenados do regime semiaberto e utilizavam papel alumínio envolta da tornozeleira eletrônica, para não serem monitorados. A polícia acredita que o bando ia fazer um “arrastão”, vários roubos na região.

Os suspeitos foram apresentados na Central de Flagrantes e ficaram à disposição da Justiça.

Fonte: RONDONIAOVIVO