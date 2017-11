Aumentar de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos trabalhadores que ganham acima do teto do INSS “é um verdadeiro assalto aos servidores públicos que o presidente Michel Temer comete”, afirma o deputado federal Chico Lopes (PCdoB). Nem bem saiu do hospital e Temer já voltou afiando a faca para cortar mais direitos dos trabalhadores. Quer culpar os servidores públicos pela crise e fazer com que eles paguem a conta, critíca o parlamentar.

Publicado por O Povo