Assessor parlamentar é preso com mais de 30 kg de entorpecente

O assessor do deputado estadual Dr. Neidson Soares Barros (PMN) foi preso na madrugada desta terça- feira,21, em uma abordagem da Guarnição da 1º UNESFRON em apoio ao Exército Brasileiro, durante barreira de fiscalização na base Cristal na BR-425, sentido Porto Velho Guajará.

Ao realizar a abordagem no ônibus da empresa IPE, que saiu de Guajará-Mirim as 23h15min, a polícia pediu para que todos os passageiros desembarcarem do ônibus com suas bagagens de mão, onde foi feito a revista. Em seguida foi pedido que os passageiros pegassem as bagagens que se encontravam dentro do bagageiro do ônibus e de imediato vários passageiros pegaram suas bagagens. Ficaram dois isopores lacrados com fita de cor branca, e etiqueta da IPE, N° 41782.

Foi perguntado de quem era os isopores, mas ninguém se manifestou, e ao verificar o que tinha dentro das enbalagens, constatou se vários tabletes de substancia embranquecida aparentando ser droga.

Em seguida foi verificar de quem era os isopores com o motorista, pelo número da etiqueta, mas o motorista não encontrou nenhuma passagem com o mesmo número da etiqueta, e o mesmo informou, e quem fez o embarque da bagagem , foram dois funcionários da empresa, que realiza embarque e desembarque de bagagem, na plataforma, momento em que uma testemunha afirmou que viu na hora que o assessor do Deputado, chegou em um carro, modelo Voyage, na cor prata trajando uma camisa com a imagem de santa, deixou os isopores para serem embarcados.

Logo após a guarnição de polícia se deslocaram até a empresa, e constataram nas filmagens das câmeras da rodoviária e confirmaram, se tratava Michel Quintão. De imediato a guarnição informou ao GP da 3° CIA/6°BPM o acontecido e passou o nome as características das pessoas que deixaram o isopor no ônibus.

Momentos depois, a guarnição de polícia de Nova Mamoré, próximo da ponte do Ribeirão foi visto o mesmo veículo transitando sentido Porto Velho, momento em que a polícia abordou e constatou se tratava do mesmo veículo conduzido por Michel e Hélio. Durante a abordagem no interior do veículo, foi encontrado uma passagem de ônibus da imprensa IPE transporte, em nome de Michel Monteiro Mercado, momento em que a guarnição de polícia de Nova Mamoré, deu voz de prisão aos dois conduzidos, que de imediato foram levados, ao presido masculino que se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: Rondoniaovivo