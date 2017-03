Bairros Arigolândia, Panair e Pedrinhas começam a ser regularizados, anuncia Lindomar Garçon

O Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) e o Superintendente do Patrimônio da União (SPU), Ismael Correia Vaz, se reuniram com o presidente da Associação dos Moradores do “Figura A”, Sr. Naciel Monteiro e sua equipe jurídica, para tratar sobre a regularização da área, com a presença dos moradores.

O “Figura A” é um conjunto de bairros que ficam próximos da região do Rio Madeira e abrigam moradores dos bairros Panair, Pedrinhas, Olaria, Arigolândia, Baixa da União, Triângulo, Centro e Areal. Mais de 20 mil famílias residem nessa região.

Essas áreas pertencem à União e estão em processo de doação pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para o município de Porto Velho, conforme já autorizados a doação dos bairros Panair, Arigolândia e Pedrinhas.

“Este é um ato histórico para as famílias destas localidades que serão beneficiadas, ” comemorou Naciel fazendo um agradecimento ao empenho do Deputado Federal Lindomar Garçon e do Superintendente da SPU, Ismael Correia.

Foram anos de luta para que os processos de regularização fossem concluídos e agora finalmente os moradores receberão suas escrituras, lembrando que as escrituras das propriedades de até 1000 m2 serão gratuitas, ficando condicionado ao município de Porto Velho a emissão do documento.

Lindomar Garçon reiterou seu compromisso de continuar trabalhando em Brasília, junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para que os demais bairros (Triângulo, Baixa União e Caiarí) sejam, em menor espaço de tempo possível, regularizados e assim os moradores possam receber suas respectivas escrituras.