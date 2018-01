Bancada federal garante que Rondônia terá investimentos de mais de R$ 160 milhões em máquinas e implementos em 2018

Um trabalho articulado pelo Coordenador da Bancada federal, Nilton Capixaba e seus membros, resultou em milhões de reais para o Estado

“O ano de 2018 será excelente para a agricultura familiar em Rondônia”. A afirmação foi feita pela secretária de adjunta da Agricultura (Seagri), Mary Braganhol, ao destacar que o ano passado foi produtivo, porém em 2018 “vamos poder consolidar a aplicação de investimentos na agricultura familiar, acima de R$160 milhões, com os quais estão sendo adquiridas patrulhas agrícolas para recuperação e conservação de estradas vicinais e implementos para mecanização de lavouras, que vão melhorar o manejo do solo para culturas e pastagens no Estado”.

Os equipamentos, que contam com contrapartida do Governo de Rondônia, no valor apenas de R$ 150 mil reais, estão em fase de licitação na Superintendência de Licitação (Supel) e são provenientes de uma emenda coletiva da bancada federal rondoniense formalizada num convênio entre o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, ainda em 2016.

De acordo com a secretária, desde então a equipe da Secretaria de Agricultura vem trabalhando para viabilizar a compra desses equipamentos. “Nunca foi investido um volume tão grande de recursos na aquisição de máquinas e equipamentos para fortalecimento rural”. São patrulhas agrícolas compostas por tratores de pneus, grades aradoras e carretas agrícolas; e patrulhas mecanizadas, compostas por escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, moto-niveladoras e retroescavadeiras, além de veículos como caminhões e ônibus. Serão 440 tratores, 440 grades e 440 carretas; 28 moto-niveladoras; 14 escavadeiras hidráulicas; 47 pá-carregadeiras; 43 retroescavadeiras; 87 caminhões caçamba; 4 caminhões carga-seca; 2 micro-ônibus adaptados; e 8 micro-ônibus normais.

Os implementos agrícolas possibilitarão aos pequenos produtores mecanizar a lavoura, melhorar o manejo do solo e as pastagens. Já a patrulha mecanizada promoverá a abertura, recuperação e conservação de estradas vicinais, remoção e transporte de insumos, acelerando o processo de construção de açudes, pequenas barragens, limpeza e manutenção, ações importantes para o escoamento da produção e para a segurança nos pequenos municípios.

Os veículos serão utilizados para uso direto e contínuo para transporte de agricultores e de alimentos básicos produzidos no Estado. Os caminhões caçamba serão utilizados para o transporte de calcário para correção de áreas degradadas.

De acordo com a secretária, houve um esforço conjunto da bancada rondoniense que direcionou essa emenda para o campo. Durante o ano passado, os órgãos que trabalham com a agricultura também buscaram fortalecer o setor através da distribuição de sementes e mudas, como as mudas de café clonal, a distribuição de calcário para correção de solos e as diversas atividades de incentivo, capacitação e fomento para a qualidade das culturas, como a melhoria da qualidade do leite, do café e da piscicultura, responsáveis por manter o Estado no topo da produção na Região Norte.

Dos cerca de 120 mil estabelecimentos rurais existentes no Estado, 85% deles são de base familiar, com áreas de até 100 hectares, com cerca de 90 mil famílias responsáveis pela produção de 70% dos alimentos que chegam às mesas da população rondoniense.

Paralelo ao Projeto Calha Norte, estão sendo adquiridos ainda, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), na ordem de R$9 milhões de reais, 39 caminhões 3×4 e câmaras frias, que serão repassados às prefeituras para melhoria no transporte e acondicionamento dos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Esse programa possibilita uma renda extra ao agricultor familiar e estimula a diversificação das culturas, além de proporcionar a doação dos produtos para fortalecer a alimentação de populações em situação de risco alimentar.

Autor / Fonte: Mirian Franco/Secom