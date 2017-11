Banco do Brasil não vai antecipar Isonomia dos Técnicos da Educação

Depois de várias exigências pelo Banco do Brasil ao Sintero e ao próprio TRT de Rondônia, objetivando antecipar em forma de empréstimos parte da Isonomia dos técnico-administrativos do processo 2039, a instituição resolveu não mais fazer a operação porque segundo informações não oficiais, eles alegaram risco por falta de firmeza até por parte do Poder Público que deve ao servidor.

As decisões sobre esse pagamento, muito embora estejam já assegurados os valores de R$ 679 milhões, causam muitas dúvidas por conta de boatos de que ainda não tem uma lista consolidada e final.

O Sintero ainda não foi comunicado oficialmente, mas, o banco deve enviar ofício ainda essa semana explicando as razões.

A Publicação do Orçamento Geral da União, se dará até o dia 21 de dezembro deste ano. Com isso, o Banco pode voltar a negociar. A bancada federal deve querer consultar a presidência da instituição para saber os reais motivos da recusa.

Carlos Terceiro