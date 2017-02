Banda do Vai-Quem-Quer arrasta milhares de pessoas e no final a PM acaba a festa

Cumprindo um ritual que já virou tradição, o bloco carnavalesco Banda do Vai Quem Quer saiu pelo 37º ano consecutivo pelas ruas do Centro de Porto Velho, arrastando, de acordo com as estimativas da organização, mais de 150 mil foliões, dentro e fora dos cordões de isolamento.

Consagrada pela liberdade na folia, o bloco reúne todas as classes sociais, estilos musicais e traz a diversidade como motor de sua alegria, são foliões fantasiados com os mais diversos temas.

Em 2017 a Banda do Vai Quem Quer saiu com o tema “Contra as Maracutais e a Impunidade, a Banda Promove a Alegria de Verdade”, de autoria do carnavalesco e agitador cultural Altair Lopes, o Tatá.

Mostrando uma evolução ano após ano na organização do evento, a presidente do bloco, Sissa, conseguiu através de acordos com as entidades públicas e privadas realizar o percurso em clima total segurança, sem nenhum incidente grave registrado.

Aproximadamente 350 policiais militares foram destacados para garantir a tranqüilidade do evento para todos os brincantes. Equipes do Corpo de Bombeiros também participaram da operação de segurança.

Faltando apenas cinco quarteirões, a PM DE Rondônia para a banda e a impede de continuar e chegar ao final do seu trajeto. O povo ficou indignado, mas, foram embora pacificamente .

rondoniaovico e nahoraonline