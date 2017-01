Bandidos trocam tiros com a polícia após tentativa de roubo à agência do Bradesco no centro de Porto Velho

Na madrugada de terça-feira (24) uma dupla encapuzada com metralhadora, pistola e com coletes a prova de balas com emblema da PM trocaram tiros com policiais militares. Um assaltante morreu

De acordo com informações dos policiais, eles estavam fazendo patrulhamentos pela Avenida Pinheiro Machado e quando se aproximaram da Avenida Brasília observaram dois elementos com arma de grosso calibre dentro da agência bancária do Bradesco e pediram reforço para fazer o cerco, mas os bandidos observaram a presença da polícia e saíram atirando nos PMs. Os criminosos fugiram utilizando uma motocicleta que estava com a placa adesivada para não aparecer a numeração.

Durante a fuga pela Avenida Jorge Teixeira, houve mais troca de tiros. Os bandidos seguiram na Avenida Rio Madeira , sentido Parque Ecológico. Depois, desceram da moto e efetuaram vários tiros na direção dos policiais ,que revidaram e acertaram um deles , que estava com uma metralhadora com numeração raspada. O comparsa entrou num matagal , não sendo localizado. Ele estava portando uma pistola calibre 380, identificada devido a um carregador que foi deixado no local.

Os policiais ainda tentaram socorrer o ferido , levando-o ao hospital João Paulo II, mas este não resistiu e morreu no centro cirúrgico. Os policiais fizeram buscas pelo matagal, mas não obtiveram resultado e se deslocaram para Central de Flagrantes para fazer o registro da tentativa de roubo à agência bancária.

O morto não tinha nenhum tipo de identificação e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames para saber de quem se trata, mas , para polícia, pode ser o integrante de uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. Os criminosos poderiam estar tendo apoio de outros comparsas usando carros e que fufgiram na hora da ação policial.