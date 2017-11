Beneficiários de mutirão são encaminhados a especialistas

Guias indicando especialistas e procedimentos são entregues no Conselho do Deficiente

Enquanto conclui preparativos para a terceira e última fase do mutirão médico com exclusividade a portadores de necessidades especiais, que acontecerá em 2 de dezembro, os responsáveis pela ação seguem encaminhando o público-alvo aos especialistas correspondentes.

O mutirão, iniciado em 13 de novembro, é uma ação da prefeitura de Porto Velho, numa parceria da Secretaria de Saúde com a Assessoria para Políticas Públicas, criada diante da dificuldade dos deficientes acessarem especialistas para obter laudos que garantam benefícios como aposentadoria por invalidez, por exemplo.

A campanha, inovação na gestão pública municipal, é realizada por um grupo de 20 profissionais médicos clínicos, enfermeiros e técnicos da Semusa, na unidade de saúde Maurício Bustani (à avenida Governador Jorge Teixeira, 1989, bairro Liberdade).

“Os clínicos examinam, diagnosticam e prescrevem a especialidade, e os especialistas emitem os laudos, que podem ser para cirurgias, aposentadoria ou a auxílio-doença, além de gratuidade no transporte coletivo de passageiros. E isso está sendo feito com os primeiros cem beneficiados”, explica Jaildon Delogo, assessor de Políticas Públicas do prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chaves, que dá total apoio e autorizou os mutirões.

O encaminhamento aos especialistas é feito através do Conselho da Pessoa com Deficiência. Os clinicamente examinados comparecem à entidade, à rua Manoel Laurentino com Pinheiro Machado, no bairro Embratel, e de lá são encaminhados ao profissional que atenderá sua demanda. Assim fizeram na última terça-feira (22) Adinaldo Rodrigues Martins (para cardiologista), e a cadeirante Edismeire Marques Lima.

