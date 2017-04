Bombeiros procuram adolescente que desapareceu no rio Candeias

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Amanda Mattos, está desaparecida nas águas do Rio Candeias, no município de Candeias do Jamari/RO, desde a tarde do último domingo (09).

De acordo com informações da polícia e testemunhas, a menina estava se divertindo no balneário Ilha Verde, quando se distanciou do grupo de amigos que o acompanhava, foi para uma região mais funda do rio e em poucos minutos desapareceu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e buscas intensas continuam sendo realizadas. A adolescente era moradora de Porto Velho e residia no bairro Ulisses Guimarães.