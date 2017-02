BR 364- Caminhoneiro é baleado durante tentativa de assalto

A tentativa de assalto aconteceu na madrugada do ultimo sábado 04, próximo ao trecho da BR 364, conhecido como Curva da Morte, a cerca de 10 km da cidade de Jaru em direção à cidade de Ouro Preto do Oeste.

Segundo informações da vítima, ele seguia conduzindo seu caminhão carregado em direção a Porto Velho, e devido ao cansaço da viajem resolveu estacionar para dormir em uma área próximo a curva da Morte, em dado momento um elemento não identificado abriu a porta do caminhão e armado anunciou um assalto, no susto o caminhoneiro desferiu um golpe na arma do criminoso, momento o qual foi alvejado com um disparo que lhe atingiu o braço esquerdo. Mesmo baleado o caminhoneiro conseguiu fechar a porta, ligar o veículo e fugir em busca de socorro no posto de combustível mais próximo, na entrada do município.

O motorista foi socorrido até o Hospital Municipal e passa bem, ele não soube informar se o criminoso tinha comparsa e em qual veículo ele estava.