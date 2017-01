BR-364: Colisão frontal entre carro e caminhão deixa três feridos

Os socorristas trabalharam em conjunto e imobilizaram os dois ocupantes do caminhão

Na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 10 horas, as equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram acionadas a comparecer no Km-522 da BR-364 de Ariquemes sentido Porto Velho, pois segundo informações, havia acontecido um acidente de trânsito.

Rapidamente os socorristas fizeram o deslocamento, sendo que ao chegar, os profissionais constataram que haviam três pessoas feridas, sendo o condutor do caminhão, o auxiliar do motorista e a condutora do carro da marca Fiat, modelo Grand Siena de cor branco, que estava em estado grave.

O motorista sofreu escoriações e reclamava de dores, já o auxiliar sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. Os socorristas trabalharam em conjunto e imobilizaram os dois ocupantes do caminhão, que logo em seguida, foram conduzidos ao Hospital Regional de Ariquemes.

Informações coletadas no local dão conta que ocorreu uma colisão frontal entre o carro e o caminhão, sendo que o carro rodou e saiu da pista, enquanto o caminhão tombou. No interior do veículo também haviam três cachorros, sendo que um deles veio a óbito no local e os outros dois foram entregues a família da vítima.

A condutora do veículo identificada como Diana Vasconcelos foi encaminhada para Porto Velho devido a gravidade de seu estado de saúde.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal compareceram no local onde coletaram os dados para os registros necessários.