BR 364 e Marginais de Cacoal serão revitalizadas de Riozinho até entrada de Andreazza

O coordenador da Bancada Federal, deputado Nilton Capixaba (PTB/RO) esteve nesta sexta, 10/02, percorrendo a BR 364 (trecho de Riozinho a Andreazza) acompanhado de técnicos do DNIT de Brasília e Rondônia, prefeita Glaucione (PMDB), do vice-prefeito Elcirone, secretários municipais, equipe da defensoria civil, para apresentar os anseios da sociedade. Na oportunidade a comitiva aproveitou para ouvir os moradores locais e discutir melhorias para o escoamento de aguas pluviais na ponte sobre o Rio Piarara, onde já houve registro de enchentes.

Ficou acordado que depois dessa visita técnica um estudo será desenvolvido para planejar o crescimento da BR 364, suas marginais no perímetro urbano de Cacoal, projetar passagens subterrâneas, para ligar as marginais com objetivo de facilitar a passagem de pedestres, veículos, motociclistas, evitando acidentes.

No Riozinho, Capixaba prevê mudanças na reforma da ponte do Riozinho, que hoje oferece riscos a população, a construção de quiosques para lanchonetes e venda de artesanatos, que consequentemente gerará emprego e renda, aumentando o fluxo comercial do Distrito, e a duplicação do trecho Riozinho – Linha 5, o que melhorará a trafegabilidade do perímetro urbano.

Após delineado o projeto, Capixaba buscará recursos por meio de emendas parlamentares para execução desta grande obra. “ Nosso objetivo é melhorar o entorno das marginais, contemplando a classe empresarial e a comunidade acadêmica da nossa cidade.

A solicitação para melhorar as marginais passa por um crivo técnico, ou seja, elaboração de projetos que envolvam implantação das travessias urbanas, iluminação, conservação e, acima de tudo, o apoio da bancada federal para captar recursos para uma obra de grande porte, afirmaram os representantes do Dnit.

Paulo Henrique Silva