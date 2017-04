BR-364: Quatro pessoas morrem em acidente próximo ao balneário 21

Um gravíssimo acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (17), na BR- 364, sentido Guajará-Mirim, próximo ao balneário 21, região rural de Porto Velho, resultou na morte de 4 pessoas e uma ferida.

De acordo com informações colhidas no local, o taxista seguia sentido Jaci-Paraná/Porto Velho, quando teria tentado desviar de um cachorro, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira.

Com a violência do impacto, os quatro passageiros morreram instantemente. O taxista foi socorrido com vários ferimentos e levado para o hospital João Paulo II. As vítimas ainda não foram identificadas.

Autor / Fonte: rondoniaovivo