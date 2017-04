Brutalidade: Familiar acredita que garota de Cerejeiras foi mantida em cativeiro antes de ser assassinada

Vilhena, Rondônia – O FOLHA DO SUL ON LINE acaba de entrevistar, por telefone, uma familiar da adolescente Jéssica Hernandes Moreira, 17 anos, cujo corpo foi encontrado ontem na área rural de Cerejeiras (RO). A estudante foi executada com uma facada nas costas e duas no pescoço.

De acordo com a entrevistada, que preferiu não se identificar, a família da jovem pretende sepultá-la ainda hoje. O corpo continua no necrotério, mas a esperança é que ele seja liberado ainda na parte da manhã.

Conforme a parente da vítima, embora o saco usado para envolvê-la apresentasse sinais de fogo, o corpo não foi atingido pelas chamas. A entrevistada também contou que buscas por imagens que pudessem mostrar o momento seqüestro não deram resultados. “Não encontramos absolutamente nada”, revelou a mulher.

Pela rigidez cadavérica e o estado do corpo, os familiares da garota acreditam que ela tenha sido mantida em cativeiro por dois dias. Se foi torturada neste período, só o laudo pericial irá dizer. “Tudo indica que ela teria sido morta na tarde de sábado, 22, em outro lugar, e deixada no local onde foi encontrada”, raciocinou a entrevistada.

SUSPEITOS

A parente disse que a família está “perdida” e não tem suspeitos. “A Jéssica era uma menina tranqüila, que não tinha inimigos. Muito menos o pai dela”, informou.

PC