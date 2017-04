Buritis- Homem é executado a tiros dentro do próprio veículo

Policiais estão neste momento realizando patrulhamento no intuito de localizar os criminosos.

Buritis, RO – Um homem que foi candidato à vereador pelo PSDB nas eleições de 2016 acabou de ser executado com vários tiros na noite deste sábado (15), dentro do próprio veículo. O crime ocorreu na Avenida Porto Velho, setor 5 do município de Buritis.

De acordo com as informações preliminares, a vítima identificada como, Vanildo Fagundes, 41 anos estava dirigindo o seu veículo modelo Fiat Strada de cor branca quando foi atacado à tiros. Populares ficaram assustados e acionaram a Polícia Militar e uma equipe do socorro médico, que constatou o óbito da vítima.

Policiais estão neste momento realizando patrulhamento no intuito de localizar os criminosos. O local está isolado para que a perícia técnica realize os trabalhos de praxe. Mais informações sobre o caso em instantes.