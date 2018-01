BVQQ: Morre carnavalesco na capital

É com grande pesar que a Banda do Vai Quem Quer lamenta a morte do carnavalesco Benjamin Mourão, ocorrida em Porto Velho, no começo da noite deste sábado, 13.

Mourão colaborou na organização dos blocos Galo da Meia Noite e Bloco Até que a noite vire dia – Mocambo.

Também foi presidente da União dos Blocos de Porto Velho, a Uniblocos, que congregou todos os blocos em busca de melhorias para a cultura local.

Pedimos que os familiares e amigos encontrem o consolo neste momento de dor e consternação.

A diretoria da Banda do Vai Quem Quer.

