Calendário 2018 da Justiça do Trabalho nos estados de RO e AC já está disponível

O Calendário 2018 da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre já está disponível no portal eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

No endereço www.trt14.jus.br , no menu “Consultas”, o usuário poderá acessar o Calendário e conferir os feriados municipais, estaduais, nacionais e regimentais, bem como o período de recesso regimental, que regulam o funcionamento da justiça especializada nos dois estados e servem de guia para os profissionais que atuam na área.

Este ano, o Calendário estampa uma campanha nacional em defesa da Justiça do Trabalho, intitulada “Justiça, nosso trabalho!”. As facetas do trabalho degradante, infantil e escravo, bem como temas relacionados à assédio moral, discriminação no trabalho, acidentes, jornadas exaustivas, verbas rescisórias, varas itinerantes, acesso à justiça, entre outros, são apresentados a cada página.

Obedecendo a política de sustentabilidade do Regional, o Calendário está disponibilizado exclusivamente online.