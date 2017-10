Caminhão Pipa tomba e passageiro morre prensado na cabine em Rondônia

Na noite desta sexta-feira (13), Amilton Teixeira, faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, ocorrido na Linha 27 Km 40 zona rural de São Francisco do Guaporé.

Conforme apurado, por volta das 23:30 Horas, o motorista Dhionatas Vieira conduzia um caminhão pipa vazio, quando por causas ainda não definidas saiu da pista e tombou, tendo o passageiro ficado prensado entre a cabine e a porta quando o caminhão tombou. A vítima teve morte instantânea, ficando preso meio ás ferragens.

A Polícia Militar compareceu no local, ouviu o condutor, onde este relata que chegando à curva perdeu o controle da direção fato que acarretou o acidente e tragédia na morte de Amilton, que era funcionário da Prefeitura de São Francisco.

Os peritos da Polícia Civil de São Miguel do Guaporé estiveram no local e realizaram os trabalhos e liberam o corpo para o funeral.

